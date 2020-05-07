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В Днепре подросток открыл стрельбу по людям (видео)

7 мая, 09:00

Тина Наринецкая

Свои «развлечения» юноша транслировал в прямом эфире

В Днепре, возле которого недавно разбился самолет, подросток из окна своей квартиры стрелял по людям и автомобилям. Все это парень транслировал в прямом эфире в одной из соцсетей.

Как сообщили в местном Telegram-канале, все произошло на улице Привокзальная. Огонь из травмата юноша открыл из окна второго этажа многоэтажки. Знакомые дебошира хотели отговорить парня, но он никого не слушал.

"Стрелком оказался Сергей А. 2004 года рождения, который был задержан", – отмечается в сообщении.

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Также в Сети появилось видео задержания подростка. После содеянного он испугался и не захотел открывать полицейским дверь. В итоге – парня все равно задержали.

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Напомним, вечером 28 апреля в Днепре произошла хулиганская потасовка со стрельбой, в результате которой пострадал полицейский. Как рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, началось все из-за того, что двое мужчин что-то не поделили на улице Лозовой.

Кроме того, ранее кровавая стрельба произошла и в Кривом Роге. Преступник расстрелял молодую пару: 25-летняя девушка погибла, а 27-летний парень оказался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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