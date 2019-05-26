В Днепре полицейский Prius забросали яйцами
Правоохранители приехали на вызов в ломбард
В Днепре полицейский Prius забросали яйцами. Об этом сообщает "Информатор". По информации издания, это произошло 25 мая на проспекте Гагарина. Как сообщается, в ломбарде двое парней решили угрожать сотруднику . На место вызвали сотрудников охранной фирмы, которые вывели нарушителей из помещения. Те, в свою очередь, побили машину охраны, и началась драка.
Как сообщает издание, злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре патрульные их нашли, надели наручники и пытались доставить в отделение полиции. В этот момент возмущенная толпа начала забрасывать машину правоохранителей яйцами.
Напомним, ранее в Харькове патрульный автомобиль Toyota Prius столкнулся с Kia Rio на улице Клочковской. В результате аварии оба автомобиля получили механические повреждения, но, к счастью, люди не пострадали.
Кроме этого, в центре Киева произошло лобовое ДТП – столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и легковушка BMW. Как выяснилось, BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы, а навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Toyota Prius поднималась на мост и выехала за пределы своей полосы, в результате чего и столкнулась с легковушкой.
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