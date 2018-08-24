В Одесской области полицейские перекрыли международный канал торговли людьми

Сегодня, 13:32

Иностранец вербовал украинок, чтобы отдать их в сексуальное рабство


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области в одном из международных аэропортов правоохранители задержали иностранца при попытке вывезти двух украинок в Китай для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали правоохранители, иностранец подыскивал женщин, которые находились в трудном материальном положении, и предлагал им высокооплачиваемую работу в Китае с заработной платой около 12 тысяч долларов США в месяц с хорошими условиями труда и бесплатными питанием и проживанием. Чтобы войти в доверие гражданок, злоумышленник оплачивал расходы на оформление необходимых документов для выезда за границу и проездных документов, с условиями, затем эти затраты будут отчислены из зарплаты.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", – отметили в полиции.

Напомним, недавно в  Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для  сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц  Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.
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