В Днепре поставили под сомнение результаты ПЦР-тестов: что произошло

В Днепре, где недавно спасли тяжелых больных COVID-19, чиновники подозревают, что в ПЦР-тестировании на коронавирус могут быть ошибки. Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

"Мы сделали аналитический срез на 12 мая. Лишь 5% людей, у которых лабораторно был подтвержден COVID, обратились за помощью с теми или иными симптомами. Тогда по статистике было 550 больных. 82% из них — это люди, которых проверяли только потому, что они считались контактными", – рассказал чиновник.

По его словам, все данные ПЦР-исследований в области нужно проверять, ведь многие вещи не сходятся.

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"В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих, у кого подтвердили болезнь, нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого необходимо дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", – добавил он.

На данный момент в Днепре уже создали комиссию, которая и установит причины недостоверной статистики.

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"Или это человеческий фактор, или плохое качество самих тестов ПЦР, или какие-то лабораторные ошибки — сейчас это устанавливают все компетентные органы", – подытожил Олейник.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения добавило ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

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Также напомним, что в Украине сделали рекордное количество тестов на коронавирус.

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