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В Днепре спасли четверо самых тяжелых больных COVID-19: что о них известно

18 мая, 15:49

Тина Наринецкая

По словам главврача больницы Мечникова, жизни пациентов «оказались в надежных руках»

В Днепре, который понемногу выходит из карантина, спасли четверо очень тяжелых больных COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова сообщил Сергей Рыженко.

Так, на поправку в больнице пошли:

  • Николай Иванович. Мужчине 72 лет, его без всяких надежд доставили в больницу. Всю ситуацию усложняли сахарный диабет, тяжелая болезнь почек, два инфаркта и перенесенный в 2017 году инсульт. Кроме того, у пациента отказали почки и пришлось проводить диализ. На данный момент Николай уже дышит без аппарата.
  • Медсестра Анна. Женщине 48 лет. У нее были мозговое субарахноидальное кровотечение, кома ІІ, COVID-19. Она выживает только с помощью профессионализма врачей, но уже пришла в сознание.
  • Валентина. 23-летняя больная COVID-19 потеряла беременность. Она перенесла операции, остановку кровотечения (Ей перелили больше 5 литров крови). Сейчас девушку готовят к переводу из реанимации.
  • Виктор. 75-летний пациент с COVID-19 перенес инфаркты и поступил с тяжелейшей пневмонией.

"Все они выжили с эффективной кислородной поддержкой и хорошим медикаментозным сопровождением. Их жизни оказались в надежных руках", – добавил Рыженко.

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