В Днепре прохожий задержал уличного воришку

Злоумышленник выбил телефон из рук прохожего и попытался сбежать

Житель Днепра задержал воришку: злоумышленник выбил телефон из рук прохожего и попытался скрыться. Мужчина не растерялся и догнал преступника, а на место происшествия вызвали полицию.

Напомним, ранее в Запорожье прохожий поймал преступника, который сорвал с шеи женщины золотую цепочку. Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.

Также мы сообщали, что в Запорожье прохожий задержал мужчину, который на улице ограбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Инцидент произошел по улице Космической в Коммунарском районе города.

Нападающий вырвал из рук женщины 1939 года мобильный телефон, а прохожий мужчина, который стал свидетелем преступления, догнал злоумышленника и передал сотрудникам полиции.

Как выяснилось, грабитель был ранее судим. Его задержали. Было открыто уголовное производство по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram