В Днепре произошел пожар в продуктовом киоске

Пламя охватило 12 "квадратов" металлического киоска

Фото: ГСЧС в Днепропетровской области.

В Днепре ночью вспыхнул один из киосков по продаже продуктов в Соборном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 2:28. Как выяснилось, пламя охватило металлический киоск по продаже пищевой продукции на проспекте Героев. Огонь успел уничтожить внутреннюю пластиковую обшивку киоска на площади 12 квадратных метров. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 2:51, а в 3:02 его ликвидировали. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

"К ликвидации пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее в Днепре на предприятии по переработке пластиковых отходов произошел крупный пожар. Пламя охватило 400 квадратных метров площади предприятия.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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