Во Львовской области взорвался автомобиль: есть погибший

Мужчина на момент взрыва находился в салоне авто

Во Львовской области, где недавно произошло смертельное ДТП, утром 28 июля взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб один человек, сообщает УНН.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, взрыв прогремел около 6:00 в селе Княжеский город Мостиского района. Взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащей жителю Львова (мужчина 1953 года).

На момент взрыва в салоне находился человек – он погиб на месте. Сейчас все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Напомним, не так давно во Львове журналисту "Радио Свобода" Галине Терещук подожгли машину. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемый в поджоге оказался студентом.

Кроме того, ранее в Ровенской области сгорел автомобиль депутата областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

А в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправления транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться