ФОТОФАКТ. В Днепре прошел марш добровольцев

Сегодня, 01:05

У мемориала погибшим воинам АТО участники акции почтили минутой молчания погибших побратимов

Фото: dpchas.com.ua

В Днепре более 1300 человек из разных городов Украины и Крыма приняли участие в акции, приуроченной ко Дню добровольца.

Участники акции, среди которых были представители добробатов и военнослужащие 25, 40, 93 бригад ВСУ, собрались возле музея АТО и организованной колонной прошли по центральному проспекту им. Д.Яворницкого к Аллее Памяти, где расположен мемориал погибшим воинам АТО.

Активисты несли государственные флаги и флаги добровольческих батальонов. На протяжении всего пути звучали патриотические лозунги "Слава Украине", "Помни славу героев", "Украина – наша страна", "Вместе до конца".

Во главе колонны был развернут большой баннер с надписью "Они защищали Украину" и нарисованными шевронами добробатов.

У мемориала погибшим воинам АТО участники акции почтили минутой молчания погибших побратимов.

Напомним, боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе.
активисты, военнослужащие, флаги, Слава Украине

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Источник:

Интерфакс-Украина

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