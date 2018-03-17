Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

На Донбассе с начала суток боевики нарушили режим перемирия, обстреляв опорный пункт ВСУ из гранотометов. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное.

Отмечено, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

"На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", – добавили в штабе.

Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины.

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.