Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Сегодня, 18:40

Огонь по украинским укреплениям велся из гранатометов

Фото: AFP
Фото: AFP

На Донбассе с начала суток боевики нарушили режим перемирия, обстреляв опорный пункт ВСУ из гранотометов. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел наших позиций на Донецком направлении", – говорится в сообщении.

В частности, из гранатометов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе населенного пункта Опытное.

Отмечено, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

"На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", – добавили в штабе.

Напомнимс 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины. 

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.
Донбасс, боевики, обстрелы
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