В Днепре провели операцию для бразильской кобры: видео

В хвосте смертельно ядовитой змеи образовался абсцесс, который необходимо было удалить

Ядовитую бразильскую кобру спасли ветеринары из Днепра. В хвосте змеи образовался абсцесс. Воспаление следовало немедленно удалить, иначе инфекция попала бы в кровь и распространилась по всему организму. Перед операцией кобру усыпили. А на голову надели пластиковую колбу – чтобы не укусила, если вдруг проснется. Справились хирурги за полчаса. Теперь жизни пресмыкающегося ничего не угрожает, его уже вернули хозяину. Чтобы полностью выздороветь, кобре еще несколько дней необходимо давать антибиотики.

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