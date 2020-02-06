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В Днепре провели операцию для бразильской кобры: видео

6 февраля, 20:27

В хвосте смертельно ядовитой змеи образовался абсцесс, который необходимо было удалить

Ядовитую бразильскую кобру спасли ветеринары из Днепра. В хвосте змеи образовался абсцесс. Воспаление следовало немедленно удалить, иначе инфекция попала бы в кровь и распространилась по всему организму. Перед операцией кобру усыпили. А на голову надели пластиковую колбу – чтобы не укусила, если вдруг проснется. Справились хирурги за полчаса. Теперь жизни пресмыкающегося ничего не угрожает, его уже вернули хозяину. Чтобы полностью выздороветь, кобре еще несколько дней необходимо давать антибиотики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как во Львове стоматологи помогают собакам и кошкам. В коммунальном стоматологическом кабинете животным ставят пломбы, чистят и вырывают зубы и даже равняют прикус.

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А еще о том, как в Харькове ветеринар лечит летучих мышей. Женщина лечит переломы, оперирует или даже принимает роды у мышей.

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Фото: "Сегодня"

Также мы рассказывали о том, чтожители Днепра показали своих экзотических домашних питомцев. У днепрян проживают питоны, чилийские белки дегу и даже еноты.

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Днепр кобра ветеринары

Источник: Сегодня

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