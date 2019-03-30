В Харькове ветеринар лечит летучих мышей

Женщина лечит переломы, оперирует или даже принимает роды у мышей

Фото: Pixabay

В Харькове ветеринар лечит летучих мышей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f9b/6a5/5c9f9b6a5a2fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f9b/6a5/5c9f9b6a5a2fc.jpg 2019-03-30T18:35:00+02:00 Харьков Женщина лечит переломы, оперирует или даже принимает роды у мышей

Весной летучие мыши часто становятся жертвами кошек, или даже людей. Таких спасает ветеринар Анастасия Доманская. Для животных она и травматолог, и инфекционист, и даже акушерка. Она – чуть ли не единственный в Украине специалист. К Анастасии на лечение привозят рукокрылых отовсюду – из Одесской, Волынской, Львова и Кропивницкого.

Ранее мы писали о том, что харьковские ветеринары спасли молодую косулю. Неподвижную ее нашли у дороги на обочине. Предполагают, что животное сбила машина. В Центре обращения с животными, который в основном занимается бездомными четырехлапыми, ее поместили в вольер для кошек.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге спасли кота, который умирал от голода и жажды на крыше. Усатый несколько дней просидел на козырьке балкона.

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