В Харькове ветеринар лечит летучих мышей
Женщина лечит переломы, оперирует или даже принимает роды у мышей
Весной летучие мыши часто становятся жертвами кошек, или даже людей. Таких спасает ветеринар Анастасия Доманская. Для животных она и травматолог, и инфекционист, и даже акушерка. Она – чуть ли не единственный в Украине специалист. К Анастасии на лечение привозят рукокрылых отовсюду – из Одесской, Волынской, Львова и Кропивницкого.
Ранее мы писали о том, что харьковские ветеринары спасли молодую косулю. Неподвижную ее нашли у дороги на обочине. Предполагают, что животное сбила машина. В Центре обращения с животными, который в основном занимается бездомными четырехлапыми, ее поместили в вольер для кошек.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге спасли кота, который умирал от голода и жажды на крыше. Усатый несколько дней просидел на козырьке балкона.
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