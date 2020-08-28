В Днепре пьяная женщина оставила младенца у входа в парк и ушла

В Днепре на входе в один из городских парков обнаружили коляску с маленьким ребенком. Девочка замерзла и плакала, рядом с ней лежали мобильный телефон и бутылка.

Как сообщили на Telegram-канале h_Dnepr, 10-месячную малышку обнаружили поздним вечером. Как долго она находилась на улице, неизвестно.

Охранник парка Героев вызвал полицию и врачей. Девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали переохлаждение. В свою очередь, патрульные обнаружили, что в телефоне, который лежал в коляске рядом с ребенком, указан телефон его бабушки.

Когда ей позвонили стражи порядка, женщина со слезами призналась, что матерь ребенка – ее дочь, и она находится дома в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские прибыли к месту проживания женщины и нашли там 36-летнюю мать девочки. Она была пьяной, а позже объяснила патрульным, что потеряла дочку в парке. Якобы малышка побежала на качели и пропала.

Женщину задержали и доставили в Центральный участок полиции. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее протокол по статье "невыполнение родительских обязанностей".

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

Также напомним, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.

Кроме того, на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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