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В Днепре резко выросло число инфицированных COVID-19

7 апреля, 08:59

Тина Наринецкая

Среди зараженных – двое подростков

В Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь их число в регионе составляет 26 человек, сообщили в местной облгосадминистрации.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителей области на наличие COVID-инфекции. Обнаружили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть жителям: не будьте легкомысленны, соблюдайте правила карантина. Отмените все встречи со знакомыми и вечеринки с друзьями. Берегите себя и близких", – заявил глава ОГА Александр Бондаренко.

На данный момент в области зафиксировали 26 случаев COVID-19. В ОГА отметили, что зараженные – жители Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Также известно, что двое инфицированных – подростки. Четверо зараженных в области уже вылечились.

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Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что выкапывать в городе могилы во время эпидемии коронавируса – это не проявление паники. Такие меры, по словам градоначальника, позволят похоронить людей достойно.

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Также мы рассказывали, что в Днепре для госпитализации и лечения зараженных коронавирусом людей определили шесть больниц.

Как действует в Украине карантин – смотрите в сюжете"Сегодня":

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