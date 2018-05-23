Пожар в школе Черновцов: дети выпрыгивали из окон

Дым за считанные минуты заполнил почти все помещения здания

Буковинским школьникам пришлось спасаться от пожара. В черновицкой школе номер четыре накануне – прямо во время занятий загорелся подвал. Там вспыхнул старый диван. Дым за считанные минуты заполнил почти все помещения здания.

Как сообщают очевидцы – дети спасались как могли, некоторые выпрыгивали из окон. Тех, кто не смог выйти самостоятельно – эвакуировали. Никто не пострадал. Пожар потушен.

Мэр Черновцов в Фейсбук сообщил: предварительно, причиной пожара могли стать детские игры с огнем.

Напомним, 30 марта в школе №20 города Днепр произошел пожар. К счастью, дети еще не успели зайти в здание. Предварительной причиной огня называют проблему с проводкой.

Как сообщалось, после пожара в российском Кемерово ГСЧС с сегодняшнего дня начинает масштабные проверки пожарной безопасности по всей Украине.

Напомним, масштабный пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно официальным данным, погибли 64 человека, 41 из них – ребенок. Впрочем, жители города все равно уверены, что погибших значительно больше. Власти сообщения о пропавших без вести опровергают.