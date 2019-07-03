В Бердянске купальщики наткнулись на утопленника

Это уже не первый подобный случай

На территории Закарпатской области уже утонуло 37 человек. Фото: zhzh.info.

В Бердянске Запорожской области отдыхающие сегодня обнаружили в море бездыханное тело мужчины.

Как пишет ProBerdyansk, по словам очевидцев, кто-то из людей случайно наткнулся на утопленника, зацепив его ногой. Сколько пробыл под водой человек – неизвестно.

Инцидент произошел после полудня возле пляжа в районе переулка Матросова, уточняет издание. Как рассказали представители коммунального предприятия "Спасательно-водолазная служба", отдыхающие вытащили бездыханное тело и вызвали медиков, которые лишь констатировали смерть. На данный момент личность погибшего еще не установили.

Между тем сайт Бердянск24 сообщает об утопленнике из Беларуси, который только сегодня приехал на отдых.

Инцидент произошел в заливе в районе Слободки, уточняет издание. Купающиеся вытащили 50-летнего минчанина из воды на берег, вызвали "скорую", но помощь медиков пострадавшему уже не понадобилась.

Ранее мы сообщали о похожем случае на озере в Ивано-Франковске, где купальщик, выходя из выходя из воды, случайно наткнулся на тело утонувшей женщины.

Добавим, что с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек.

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