В Днепре скорые увезли со школы 15 учеников: что произошло

В Днепре в школе неизвестный распылил газ из перцового баллончика и всех учеников эвакуировали. Об этом сообщает Днепр оперативный.
Инцидент произошел в школе №69 на ул. С. Ковалевской, 86. По словам директора Марины Шевченко, газ распылили в 10:27 в мужском туалете.
Детей вывели на воздух за четыре минуты. 15 школьников вдохнули газ и были госпитализированы в больницу. Это ученики 5, 7, 8 и 9 классов.
Сейчас дети чувствуют себя хорошо.
Напомним, такие случаи в Украине не единичны. Ранее в городе Сквира возле Белой Церкви в подобном инциденте пострадали 16 детей. Это ученики в возрасте от 6 до 15 лет.
Также, в черниговской школе неизвестные распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако в результате девять учеников попали в больницу.
Кроме этого, в Одессе во время перемены девятиклассник вошел в помещение седьмого класса и распылил газ. Теперь за выходку сына родители будут платить штраф. Завуч школы услышала крики детей и вовремя всех эвакуировала. К счастью, никто не пострадал. Парень, как сообщается, и сам не на шутку испугался от содеянного. Он признался, что баллончик подобрал возле мусорника несколько дней назад.
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