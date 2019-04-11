В Днепре создали карту экологических акций

На карте показаны субботники, которые планируют провести в городе

Фото: proua.com.ua.

В Днепре активисты решили объединить усилия с чиновниками и вместе бороться за чистоту в городе. Для этого создали экологическую карту, чтобы координировать общественность, активистов и городской совет.

На самой карте отображаются события или инициативы, которые касаются экологической и санитарной жизнедеятельности города, а также акции по уборке территории. Какие-либо новые тематические события горожане могут зарегистрировать в мэрии, после чего они появятся на карте.

"Мы всячески поддерживаем инициативы жителей по уборке общественных мест, оказываем техническую и организационно-методическую помощь, координируем процессы уборки города, а также вывозим собранный активистами мусор для дальнейшей утилизации", — отметила начальник управления коммунальной экологии департамента экологической политики горсовета Ирина Козлова.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика . При этом пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну.

Также сообщалось, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов . А ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.