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В Днепре создали карту экологических акций

Сегодня, 20:10

На карте показаны субботники, которые планируют провести в городе

Фото: proua.com.ua
Фото: proua.com.ua.

В Днепре активисты решили объединить усилия с чиновниками и вместе бороться за чистоту в городе. Для этого создали экологическую карту, чтобы координировать общественность, активистов и городской совет.

На самой карте отображаются события или инициативы, которые касаются экологической и санитарной жизнедеятельности города, а также акции по уборке территории. Какие-либо новые тематические события горожане могут зарегистрировать в мэрии, после чего они появятся на карте.

"Мы всячески поддерживаем инициативы жителей по уборке общественных мест, оказываем техническую и организационно-методическую помощь, координируем процессы уборки города, а также вывозим собранный активистами мусор для дальнейшей утилизации", — отметила начальник управления коммунальной экологии департамента экологической политики горсовета Ирина Козлова.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика . При этом пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну.

Также сообщалось, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов . А ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов.

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Тег активисты, экология, карта

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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