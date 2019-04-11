В Днепре создали карту экологических акций
На карте показаны субботники, которые планируют провести в городе
В Днепре активисты решили объединить усилия с чиновниками и вместе бороться за чистоту в городе. Для этого создали экологическую карту, чтобы координировать общественность, активистов и городской совет.
На самой карте отображаются события или инициативы, которые касаются экологической и санитарной жизнедеятельности города, а также акции по уборке территории. Какие-либо новые тематические события горожане могут зарегистрировать в мэрии, после чего они появятся на карте.
"Мы всячески поддерживаем инициативы жителей по уборке общественных мест, оказываем техническую и организационно-методическую помощь, координируем процессы уборки города, а также вывозим собранный активистами мусор для дальнейшей утилизации", — отметила начальник управления коммунальной экологии департамента экологической политики горсовета Ирина Козлова.
Ранее "Сегодня" сообщали, что в океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика . При этом пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну.
Также сообщалось, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов . А ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов.
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