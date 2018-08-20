ФОТОФАКТ. В Днепре спасатели на набережной обливали горожан

Вчера, 23:59

Больше всего радовались водному празднику дети


Водный праздник. Фото: dp.informator.ua

Водный праздник. Фото: dp.informator.ua

В субботу спасатели провели в Днепре акцию "Охлади город", в рамках которой на Фестивальном причале все желающие могли насладиться прохладной водой, бьющей из пожарного шланга.

Приезд спасателей на центральную Набережную изначально насторожил горожан, однако позже люди сами охотно просили, чтобы их окатили с головы до ног.

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Больше всего радовались водному празднику дети, которые не отходили от спасателей, примеряя их шлемы и знакомясь с техникой.

Напомним, столичные медики устроили масштабный флешмоб на Крещатике. В субботу ко дню своего профпраздника — День медработника (17 июня) — они провели забег, посвященный здоровому образу жизни, в котором приняли участие несколько сотен столичных докторов и работников "скорых".

Также мы писали, что на Закарпатье стартовали соревнования за Кубок Украины по пожарно-прикладному спорту. Сюда приехали лучшие 15 команд спасателей со всей Украины. Во время соревнований спасатели выполняют множество задач: они преодолевают полосы с препятствиями, бегут сквозь огонь и поднимаются на скорость по штурмовой лестнице.
вода, спасатели, обливание

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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