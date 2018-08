Как становятся героями в США: будни копов, пожарных и спасателей

Когда в старшей школе я красила челку в зеленый цвет, носила черные лакированные бутсы, моей любимой песней была Hero в исполнении группы Skillet. В клипе, кроме музыкантов, играющих на фоне огненного барабана, поочередно появлялись полицейские, пожарные и врачи под возгласы вокалиста:

"A hero’ll save me just in time" ("Герой спасет меня, вовремя придя на помощь"). И именно эти кадры сразу всплыли у меня перед глазами, как только я решила написать об особенностях работы экстренных служб США.

Начнем с полицейских, которых, как известно, здесь еще называет "копами". Как и в большинстве других стран мира, на ответственную должность стража порядка в США можно попасть, лишь будучи гражданином, реже — когда есть вид на жительство и была подана заявка на получение гражданства. Но это вовсе не гарантирует, что человек получит желаемую должность в органах. Просмотрев много различных вакансий, я выделила несколько основных требований к будущему правоохранителю.

Ответственность, исполнительность, инициативность, трудолюбие... все это пусть оставит для своего резюме на должность офис-менеджера, а эти ребята играют по-крупному.

Получить значок в США, как и в других странах, может лишь кандидат, достигший совершеннолетия (напомню, что в Америке этот прекрасный период жизни начинается в 21 год) и имеющий действительные водительские права. Для американцев это почти паспорт: водительское удостоверение имеет индивидуальный цифровой или алфавитно-цифровой код, содержит фото предъявителя, подпись, адрес проживания, физические характеристики владельца и дату рождения. Должна быть "чистая запись" (clean record) — это означает, что в полиции или же других структурах, например, налоговой, у кандидата не зафиксированы нарушения.

А вот высшее образование иметь не обязательно. Лишь для конкретных постов необходимо закончить несколько курсов в колледже, таких как, к примеру, "Уголовное право", "Психология" или "Компьютерное программирование". Знание иностранных языков кандидату в копы также пригодится. Соискатель должен иметь за плечами несколько лет обучения в специализированной академии либо же пройти военную службу. Обучение в полицейской академии длится минимум 12—14 недель. За это время предполагается, что курсант получит необходимые знания в сфере гражданского права, методик расследования, получит навыки владения огнестрельным оружием и т. п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В США арестован мужчина: в пустыне он готовил детей к бойне в школах

Естественно, перед поступлением на службу кандидат должен пройти медосмотр и физические тесты. Нарушения в психике, в том числе посттравматические стрессовые расстройства, сокращают до нуля шансы стать копом. Не будет принят на службу и человек с запретом на ношение огнестрельного оружия. Кстати, копы в США почти не стреляют в воздух. Если они и открывают огонь, он, скорее всего, на поражение. Этому их учат еще в академии — в случае, если есть угроза жизни полицейского или гражданского лица, не раздумывая применять силу. Это обратная сторона Второй поправки к конституции, по которой каждый американец имеет право на ношение оружия и ты не знаешь, что за пазухой у нарушителя. Правда, впоследствии применение силы изучает отдел внутренних расследований.

По статистике, по состоянию на конец июля 2018 года, зарплата полицейских находилась в диапазоне от $14 до $109 тысяч в год и в среднем составляет $47 тысяч. Для Америки это чуть меньше среднего уровня заработка.

Но у копов есть пенсионное обеспечение. Оно составляет 50% от заработка. А на заслуженный отдых правоохранитель может выйти уже спустя 20 лет службы.

Как-то моя сестра спросила у темнокожей девушки-полицейского, почему она пошла в полицию. Ответ милой правоохранительницы был такой:

"Я всегда хотела быть детективом, пока вот помощником работаю, учусь всему, и мне очень нравится. А если не в полицию, пошла бы в доктора".

Полиция: без министра

Согласно данным ООН за 2012 год, численность полицейских в США составляет 794 300 — 233 копов на 100 тысяч населения. В Украине, по данным на 2018 год, было 149 тысяч полицейских —

330 правоохранителей на 100 тысяч населения.

В США нет такого понятия, как "Национальная по­­ли­­ция", — полиция не яв­­ля­­ется некой единой струк­­турой в подчинении у еди­­нственного органа уп­­рав­­ления. Каждый город, округ, штат имеет собственное полицейское ведомство, независимое от других аналогичных структур. Уверенна, многим из вас знакомы аббревиатуры вроде LAPD (Департамент полиции Лос-Анджелеса) или NYPD (Де­­партамент полиции Нью-Йор­­ка), а если еще и смотрели американские сериалы или фильмы об этих ведомствах, то, возможно, самые внимательные уловили, что работа таких департаментов в городах и штатах отличается.

В США правоохранители условно делятся на городских полицейских (их сфера деятельности заканчивается на границе города), полицию штата (в ее обязанности входит обеспечение правопорядка в столице штата, охрана чиновников, контроль внутриштатных шоссе, автострад), федеральную полицию (крутые ребята, отвечают за внутреннюю безопасность страны, например, борьбу с терроризмом), а также полицию округов, которые представлены шерифами со звездой на шляпе. Это все содержится на деньги местных бюджетов. А вот крупным транспортным предприятиям разрешено иметь собственные полицейские ведомства, конечно же, за свой счет.

Значки. В каждом штате свое управление полиции и свои атрибуты

Пожарные: почти все — добровольцы

Нынче все внимание Америки приковано к пожарным Калифорнии, которые третью неделю тушат крупные очаги возгорания. Работы ведутся круглосуточно, и семьи неделями могут не видеть своих Hero.

"Мне больше не нравится термин "пожарный сезон". Это вообще год пожаров", — написала 33-летняя Мелисса Моргадо в популярном блоге A Year in Life of Cal Fire Wife.

Если огонь подбирается к населенным пунктам, у этих ребят нет праздников, нет выходных и откладывается отпуск.

Полноценно устроиться на работу огнеборцем в США так же сложно, как и в полицию. Согласно информации пожарного департамента США, для желающих есть несколько минимальных требований: кандидат — гражданин США — должен быть не моложе 18 лет на момент сдачи экзамена на пожарного и не менее 21-го в момент поступления на службу. Прошлое такого кандидата также будет пристально изучаться, вплоть до наличия у него нарушений при вождении, проблем при учебе, ну и по стандарту — криминального прошлого. Наличие водительских прав — обязательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лесные пожары в Калифорнии рассчитывают потушить только в сентябре

Будущий пожарный должен иметь как минимум диплом о полном среднем образовании и пройти курс Fire Service Training, в течение которого изучают экстренную медицинскую помощь, основы архитектуры и т. п, что закрепляется практическими тренировками. В обязательном порядке тест на употребление наркотиков, медобследование (включая тесты на зрение и слух) и психологическое обследование. Иногда для проверки кандидатов могут использовать полиграф. А принимает решение о том, зачислить ли парня или девушку к себе в команду, сначала начальник станции, а потом весь коллектив. От кадета до полноценного огнеборца придется сменить три каски: красная — кадет с правом оказывать помощь только рядом с очагом возгорания, желтая — пожарный, но без сертификата и зарплаты, черная — после окончания курсов и получения соответствующего сертификата. Есть еще белая — она у начальника.

Калифорния. Сейчас сотни пожарных пытаются локализовать несколько источников возгорания. Фото: АFP

Что по зарплате? Тут тоже, почти как в полиции, — от $14 до $100 тысяч в год, в среднем по Штатам — почти $41,5 тысячи в год. Зарплаты в разных штатах зависят от того, насколько часто тот или иной штат подвергается в течение года любым стихийным бедствиям, справляться с которыми в первую очередь должны работники пожарных департаментов. Так, к примеру, в той же Калифорнии средняя зарплата достигает $114 тысяч в год. Эти деньги получают лишь официально устроенные на работу на штат огнеборцы с черными касками. В то время как большая их часть — более 70% — идет спасать окрестности на добровольной основе. Но для всех есть налоговые льготы и даже скидки в магазинах от 10%. А еще право установить на автомобиль номер с надписью firefighter (пожарный) и проблесковый маячок на крышу.

"Лично я получаю массу удовольствия от тренировок (ну кто ж не мечтает порезать машину, попилить крышу или пострелять из водомета?)", — так описывает свое пребывание в команде пожарных доброволец из городка Вустер, Пенсильвания.

При этом данный вид деятельности считается весьма опасным для жизни. Согласно статистике Пожарной администрации США, с начала 2018 года при исполнении служебных обязанностей погибли 57 огнеборцев. В несколько раз больше получили травмы. У огнеборцев есть свои профсоюзы, которые среди прочего содержат штат психологов. Эти специалисты также находятся на линии огня, но их задача — вовремя определить, когда у пожарного наступило эмоциональное истощение. Так, в США борются с суицидами среди этих смелых ребят.

Пенсильвания. Такой автопарк в пожарной части небольшого американского городка Вустер

Защитники: доверие у населения выше президентского

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Институтом Гэллапа в начале июня 2018 года, у граждан Америки полицейские имеют один из самых высоких рейтингов доверия среди общественных институтов. Этот показатель составляет 54%. Выше только у армии (74%) и у малого бизнеса (67%). А вот у института президента на тот момент уровень доверия составлял всего 37%.

Несмотря на появляющиеся регулярно в СМИ обвинения в превышении правоохранителями своих полномочий, особенно когда речь идет о белом полицейском и афроамериканце, рядовые американцы воспринимают копов в первую очередь как помощников и защитников. Реального общения с полисменами у меня было немало, но я бы хотела выделить один случай. Дело было зимой, около пяти лет назад — тогда я гостила у родственников в Вашингтоне, округ Колумбия. Жили мы, можно сказать, в пригороде, на улицу я особо не выходила, да и некуда было идти — до центра необходимо ехать на метро, а до метро кто-то должен был подвезти меня на машине. К тому же стояла морозная погода. Так что в основном приходилось либо сидеть дома без дела, либо ездить с родственниками, как только у них появлялись дела в столице. В один из таких дней мы поехали в совершенно незнакомый для меня район, где у моих родных были какие-то дела на несколько часов. И я пошла бродить по тихим темным улочкам. Гулять я люблю, так что, несмотря на холод, зашла довольно далеко от того места, куда меня привезли и где я должна была очутиться к моменту отъезда обратно.

В какой-то момент я осознала, что иду по кварталу, больше напоминающему пустырь, где для полноты картины не хватало только перекати-поля и фонового волчьего воя вдали. Конечно, я тут же развернулась назад — благо дорогу запомнила. Но меня не покидало чувство тревоги, а также ощущение, что за мной наблюдают. Было на самом деле страшно.

После 20 минут пути в практически безлюдном районе сзади ко мне подъехала полицейская машина. Поравнявшись со мной, из окошка выглянул темнокожий здоровяк с добродушным лицом и в фуражке со значком и спросил, не заблудилась ли я и куда меня подбросить. Я в тот момент подумала, что понятия не имею, по какому адресу находятся мои родственники, а объяснить на пальцах не смогу, да и выгляжу, наверное, подозрительно, так что сказала, что все нормально и я просто гуляю. Одна. По пустырю. Думаю, у меня в глазах блюститель порядка прочел совершенно другой ответ. Он провожал меня еще минут 40, плетясь следом на своей машине, пока я не дошла до стартовой точки и он не увидел, что меня встретили взрослые. И хотя в тот момент мне казалось, что он хотел арестовать меня, как бездомного нелегала, в глубине души я была и остаюсь благодарна за заботу.

Нью-Йорк. День отца. Фото: NYPD RECRUIT