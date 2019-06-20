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В Днепре спасли выброшенного из гнезда аиста

20 июня, 14:37

Маленького птенца выкинули на произвол судьбы его родители


В Днепре люди спасли маленького птенца аиста, которого родители выкинули из гнезда. Он оказался больным и слабым, поэтому птицы избавились от лишнего клюва. Теперь его кормят и лечат волонтеры, которые занимаются дикими пернатыми. Как живется аисту – узнавали журналисты "Сегодня".

Теперь вместо привычного гнезда у аистенка – тазик с сеном, а родителей ему заменили ветврачи и волонтеры. Птенца сейчас выхаживают, так как ему еще нет месяца и весит он меньше килограмма. Кроме того, маленький аист был болен.

"У него была инфекция желудочно-кишечного тракта, и воспаление суставов на лапках. Птицы в природе выкармливают таких птенцов, которые гарантированно вырастут. От вот таких, к сожалению, избавляются", – рассказала "Сегодня" волонтер Вероника Конькова.

Сейчас птенец почти выздоровел и хорошо набирает вес. Растет он очень быстро – за две недели стал почти вдвое больше. Кроме того, аист очень любит поесть и громко благодарит за мелкую речную рыбку.

"Нужна нежирная речная рыбка, карасики, красноперка. Может быть речные бычки, суточные цыплята. Нежирное мясо. Аисты в природе плотоядные. Они питаются мелкими грызунами лягушками, ящерицами", – отметила Вероника.

Тем временем аисту ищут новый дом – в реабилитационном центре. Все для того, чтобы он мог адаптироваться к самостоятельной жизни и вернуться в дикую природу.

Напомним, не так давно в Винницкой области от смерти спасли раненую косулю

Кроме того, ранее постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег Днепр, гнездо, спасение, аист

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