В Днепре стартовал конкурс стартапов: приглашены все желающие

На регистрацию проектов участникам дали месяц, призовой фонд проекта – 500 тысяч гривен

Фото: Pixabay

В Днепре стартовал конкурс полезных проектов. Побороться за призовой фонд, общая сумма которого в этом году составит 500 тысяч гривен, смогут разработчики из любого уголка страны.

Главная задача конкурса — найти профессионалов, которые реализуют в городе лучшие инновационные идеи. "Сегодня" выяснили, как будет проходить InnoDnipro и как предложить инициативу.

Подобные соревнования проводятся уже второй год кряду. В прошлом сезоне участие приняли 58 авторов из Киева, Одессы, Тернополя, Сум, Кривого Рога и Каменского – они подали 64 проекта.

Преимущество отдается стартапам, которые имеют практический потенциал и направлены на инновационное развитие городской среды. При этом, как уверяют организаторы, география проживания не имеет значения.

"Наша главная задача — подвигнуть человека заниматься инновационной деятельностью и найти инновационные проекты, которые можно реализовать на территории Украины. Если проект, разработанный жителем Запорожья, имеет право на жизнь и может сделать более качественной жизнь в Днепре, то он может быть победителем конкурса и получить вознаграждение", – рассказал "Сегодня" директор департамента Инновационного развития Днепровского горсовета Юлия Павлюк.

Она также подчеркнула, что участие в конкурсе позволит разработчикам завязать полезные знакомства с предпринимателями и партнерами, которые, если будут заинтересованы в той или иной идее, смогут инвестировать в нее средства.

В прошлом году наибольшую активность участники проявили в категориях, направленных на технологии "чистого" производства, охрану окружающей среды и обращение с отходами. Кроме того, спросом пользовалось и развитие современных инновационных и коммуникационных технологий, робототехника.

НА РЕГИСТРАЦИЮ ДАЮТ МЕСЯЦ.

У конкурсантов есть месяц, чтобы подать свои проекты на рассмотрение. В процессе отбора все предложения рассмотрит профессиональное жюри и составит экспертный вывод. Денежное вознаграждение между победителями также распределят эксперты.

"У нас есть конкурсная комиссия, которая состоит из ученых и депутатов городского совета. Каждый член комиссии оценивает проект, что формирует рейтинг, по которому можно определить, какое количество проектов вышло в финал", – пояснила Юлия Павлюк.

В дальнейшем финалистам предстоит подготовить презентацию и защитить свой проект перед экспертами, которые и определят победителей. Зарегистрировать свой стартап желающие могут на официальном сайте мэрии.

Там же они могут и задать интересующие их вопросы. Заявки будут принимать до 5 июля. Уже в октябре будут определены финалисты, а в ноябре – победители.

Напомним, украинский бизнес вернул в страну выведенные полмиллиарда долларов инвестиций. Операции преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

Ранее мы писали, как начать свой бизнес в Европе. Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании.

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