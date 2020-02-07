В Днепре таксисты заставили умыться зеленкой пассажира-"зайца": видео

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В Днепре мужчина решит проехаться из Магдалиновки в Днепр на вокзал на такси бесплатно.

Об этом сообщается в одном из местных Telegram-каналов.

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Таксисты решили наказать "зайца".

Так как денег у клиента не было, мужчине дали пузырёк с зелёнкой и заставили умываться. Эти действия таксисты сняли на видео и выложили в интернет.

Напомним, что ранее в Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой. Так водитель такси отомстил "зайцу". Как выяснилось, пассажир пытался даром достаться с Бабурки до Малого рынка.

Напомним, не так давно в Николаеве таксист распылил в лицо полицейским газ и "прокатил" одного из них на капоте. Инцидент произошел на улице Адмиральской. Водитель утверждает, что полицейские беспричинно напали на него, а когда он сел в свою машину, начали силой вытаскивать его из салона, несколько раз ударили по лицу. Обоих копов с места происшествия скорая увезла в больницу.

Также мы сообщали, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

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