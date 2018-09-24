В Днепре тестируют единый проездной

Днепряне могут оформить безлимитный билет и на день, и на месяц

В Днепре ввели возможность купить единый проездной билет на все виды городского электротранспорта. Посредством мобильного приложения горожане могут купить билет на день, неделю или месяц, заплатив соответственно 10, 60 или 260 гривен. "Сегодня" выяснила, какие преимущества использования новой системы и как воспользоваться услугой.

"До сих пор проезд в транспорте можно было оплатить, отсканировав QR-код или воспользовавшись специальным терминалом и банковской карточкой. Теперь же можно осуществить оплату за проезд, когда удобно, и передвигаться в этот промежуток времени неограниченное количество раз. Оплата за конкретный срок и на несколько видов транспорта через мобильное приложение появилась впервые в Украине", — отметила исполняющая обязанности заммэра города Яника Мерило.

В случае, если у пользователя на смартфоне нет необходимого для покупки приложения, он может скачать его в интернете, установить и подключить карту своего банка или же создать виртуальную карту при регистрации в системе.

"Электронный билет — это прежде всего безналичный расчет, что исключает любые хищения, которые возможны с наличными. Пассажирам нет необходимости носить с собой наличные и думать о мелких деньгах, чтобы оплатить проезд. Электронная оплата помогает улучшить транспорт со всех сторон: от улучшения подвижного состава до оптимизации графиков движения", — рассказывает "Сегодня" заместитель руководителя направления платежей одного из украинских банков Артем Фесько, подчеркнув, что за первые четыре дня работы системы в Днепре оформили 230 билетов.

В свою очередь горожане рады инициативе, отмечая удобство в использовании и новизну.

"Старый билет часто куда-то девался: выпадал из кармана, терялся в сумке. Он был хоть и из плотного картона, но тем не менее рвался и мялся. А использовать билет в электронном виде — более удобно. Потому что телефон я ношу с собой постоянно, показала кондуктору — и все. Не нужно переживать, потеряла ты билет или нет", — делится с нами днепрянка Александра Кононыхина.

Школьники поедут со скидкой

На последнем заседании депутаты Днепровского горсовета приняли решение предоставить местным школьникам льготу на проезд в транспорте. Так, за поездку во всех видах городского электротранспорта и даже в маршрутках ученики школ будут платить на 25% и 50% меньше от установленного тарифа.

"Детям нужно иметь только ученические билеты с печатью школы. Эту льготу мы возмещаем в частности частным перевозчикам. Город дотирует муниципальный электротранспорт — даже после увеличения проезда до четырех гривен, потому что мы понимаем, что тариф в трамваях и троллейбусах семи гривен будет ударом по кошелькам днепрян", — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Проездные билеты с льготной стоимостью напечатают в ближайшее время. Пользоваться ими школьники смогут с сентября по май, тогда как во время каникул и в выходные дни скидка работать не будет. Между тем в сети днепряне с недовольством высказываются о пока что не работающих льготах

В общественном транспорте скидка в 25% и 50% сейчас недоступна. Обусловлено это отсутствием соответствующего проекта и необходимых для льгот билетов.

"Решение приняли, а платить по нему городу пока нечем. Да и самого механизма пока нет. Мы договорились с директором департамента транспорта о том, что предложим проект механизма. Сейчас наши специалисты занимаются его разработкой. Нужно согласовать и привести механизм в действие. Мы прилагаем все усилия, чтобы в маршрутках и автобусах льготы заработали как можно быстрее", — поделился с "Сегодня" глава профсоюза Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.

Напомним, льготникам Киева ограничат проезд в транспорте до 240 грн в месяц. Таким образом, бесплатно проехаться в день можно будет только один раз.

Как отмечают эксперты, проезд в маршрутках может подорожать до 10 гривен. В Украине в приоритете интересы перевозчиков, а не пассажиров.