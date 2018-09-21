В Днепре мужчина выпал из трамвая и разбил лицо

Сегодня, 22:59

Мужчина выпал из трамвая из-за того, что двери вагона были закрыты не полностью

Иллюстрация. Фото: dp.informator.ua
Иллюстрация. Фото: dp.informator.ua

В Днепре, где ранее в жилом доме произошел пожар, в пятницу, 21 сентября, мужчина выпал из трамвая №19, ехавшего по Донецкому шоссе. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел приблизительно в 16:15.

По предварительной информации, мужчина выпал из трамвая из-за того, что двери вагона были закрыты не полностью. Мужчина сильно разбил лицо и ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали. Предварительно установлено, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение электротранспорта приостановлено.  

Как сообщалось, в Одессе пассажирка выпала из троллейбуса прямо на проезжую часть, ее госпитализировали

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове ребенок выпал на дорогу из тронувшейся маршрутки. После огласки в соцсетях, водителя отстранили от работы. 

Также мы писали, что в Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки

Ранее в Тернополе из городской маршрутки выпала 70-летняя женщина-инвалид. С закрытым переломом левой ступни и повреждением связок женщина обратилась за медпомощью в травмпункт. 
Днепр, трамвай, мужчина, выпал, инцидент

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре мужчина выпал из трамвая и разбил лицо". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный

Вчера, 22:00

Инцидент произошел в Святошинском районе

Одесса

Фото из открытых источников

В Одессе на ходу загорелся трамвай

16 Сентября, 19:40

Информация о пострадавших во время происшествия отсутствует
Загрузка...

Другие регионы

Фото:pixabay.com

В Николаеве в результате наезда трамвая погибла пенсионерка

15 Сентября, 17:36

Правоохранители устанавливают личность погибшей и решают, объявлять ли водителю о подозрении

Запорожье

Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В одном из районов Запорожья приостановят движение трамваев

14 Сентября, 17:55

Запорожским перевозчикам напомнили о льготных категориях пассажиров

Происшествия

фото 112.ua

В Киеве из-за ДТП в пробке застряли более десятка трамваев

12 Сентября, 22:06

С 19 ч. 35 мин. заблокировано движение трамваев маршрутов 14, 15 по ул. Дегтяревская

Запорожье

Фото: ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье прямо на остановке вспыхнул трамвай: опубликованы фото

10 Сентября, 18:42

Вагон трамвая загорелся на остановке "Тепличная"
Загрузка...