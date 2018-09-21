В Днепре мужчина выпал из трамвая и разбил лицо

Мужчина выпал из трамвая из-за того, что двери вагона были закрыты не полностью

В Днепре, где ранее в жилом доме произошел пожар, в пятницу, 21 сентября, мужчина выпал из трамвая №19, ехавшего по Донецкому шоссе. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел приблизительно в 16:15.

По предварительной информации, мужчина выпал из трамвая из-за того, что двери вагона были закрыты не полностью. Мужчина сильно разбил лицо и ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали. Предварительно установлено, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Движение электротранспорта приостановлено.

Как сообщалось, в Одессе пассажирка выпала из троллейбуса прямо на проезжую часть, ее госпитализировали

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове ребенок выпал на дорогу из тронувшейся маршрутки. После огласки в соцсетях, водителя отстранили от работы.

Также мы писали, что в Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки.

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