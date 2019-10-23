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В Днепре трамвай сошел с рельсов и зацепил дерево: опубликованы фото

23 октября, 11:12

ДТП произошло возле парка в районе остановки «Медакадемия»

В Днепре, где недавно сгорели четыре автомобиля, утром произошло ДТП – трамвай маршрута № 1 сошел с рельсов и зацепил дерево. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Авария случилась сегодня утром, 23 октября, около 8:10 возле парка, в районе остановки "Медакадемия". На момент ДТП трамвай маршрута № 1 временно курсировал по маршруту № 7. Из-за инцидента движение от ТЦ "Материк" в сторону центра заблокировано.

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Как рассказал кондуктор другого трамвая, устранение этой проблемы займет около двух часов. По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах аварии пока ничего не известно.

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Напомним, не так давно в Днепре трамвай загорелся во время движения – вспыхнула коробка силовой линии электросети на площади два квадратных метра. К тушению привлекли одну единицу техники и пять спасателей.

Ранее мы сообщали, что в Днепре достаточно троллейбусов и трамваев, но управлять ими некому – в городе не хватает водителей, хотя открыто около 200 вакансий. Чтобы обучить кадры, открыли первый городской центр по подготовке. Полсотни будущих работников уже осваивают науку.

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