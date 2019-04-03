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В Днепре в гостиницах появятся номера для людей с особыми потребностями

Сегодня, 19:26

В новых постройках подобных номеров должно быть не менее 10%

Фото: Pixabay
В Днепре в гостиницах появятся номера для людей с особыми потребностями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0a/2dd/5c9e0a2dd2914.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0a/2dd/5c9e0a2dd2914.jpg Днепр В новых постройках подобных номеров должно быть не менее 10%

Хозяев гостиниц Днепра обязали создать и их заведениях номера, адаптированные под нужды людей с ограниченными возможностями. В новых зданиях подобных номеров должно быть не менее 10%.

В частности, новое проектирование номеров будет разработано уже с учетом специальных аппаратов для слабовидящих, шрифтом Брайля, а также плитки, по которой людям будет проще передвигаться.

"Изменения касаются всех групп людей с особыми потребностями (слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Очень много новаций связаны с тем, что должно быть предусмотрено в строительстве и реконструкции. Описывается также то, как будут караться нарушители. Но если говорить о деталях, то все выглядит не так красиво", – рассказывает глава отраслевого совета участников рынка недвижимости в Днепропетровской области Сергей Логутенко.

В свою очередь эксперты отмечают, что проблема низкого роста развития инклюзии заключается в отсутствии взгляда со стороны. По их словам, подрядчикам необходимо пообщаться с людьми с инвалидностью, которые расскажут о реальных потребностях благоустройства территорий и строительных объектов в целом.

Напомним, с 1 апреля в Украине вступили в силу новые Гсударственные строительные нормы, которые касаются инклюзивности. В частности, работодателей обязали оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью

Также мы писали о том, что в Харьковской области открыли 5000 вакансий для людей с инвалидностью. В Харьковском центре занятости рассказали о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Зарплату кандидатам предлагают разную, но конкурентную: швеям, например, обещают платить 10 000 гривен, токарям, слесарям и графическим дизайнерам – по 12 000 гривен, а у программистов зарплата может достигать и 25 000 гривен.

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Тег Днепр, гостиница, инвалиды

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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