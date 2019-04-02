В Днепре в припаркованной фуре нашли мертвым молодого водителя
Казалось, что мужчина просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть
1 апреля в припаркованной на обочине в фуре заметили лежащего на сидении мужчину. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому на место сразу же вызвали скорую помощь и наряд полиции.
Водитель автомобиля DAF лежал в кабине большегруза, — сообщает Информатор. Изначально казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть.
Предварительно, мужчине, 1980 года рождения, стало плохо за рулем, из-за чего он съехал на обочину, остановился и впоследствии умер. При этом, еще утром с ним связывались знакомые и на плохое самочувствие он не жаловался. Как все было на самом деле и что стало причиной смерти — выяснят судмедэксперты.
Накануне сообщалось, что в Киеве таксист скончался за рулем автомобиля. Правоохранители устанавливают причины его смерти.
Ранее в Киеве нашли мертвого мужчину в припаркованном у дома авто.
Также мы писали, что жителей Харькова напугал мертвый водитель за рулем. Как рассказали правоохранители, инцидент произошел сегодня на проспекте Науки, где посреди дороги замер автомобиль с мертвым водителем.
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