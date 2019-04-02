В Днепре в припаркованной фуре нашли мертвым молодого водителя

Казалось, что мужчина просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть

Фото: dp.informator.ua.

В Днепре в припаркованной фуре нашли мертвым молодого водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/353/f32/5ca353f3243c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/353/f32/5ca353f3243c9.jpg 2019-04-02T15:36:04+03:00 Днепр Казалось, что мужчина просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть

1 апреля в припаркованной на обочине в фуре заметили лежащего на сидении мужчину. Каких-либо признаков жизни он не подавал, поэтому на место сразу же вызвали скорую помощь и наряд полиции.

Водитель автомобиля DAF лежал в кабине большегруза, — сообщает Информатор. Изначально казалось, что он просто спит, однако медики, приехав на место, констатировали смерть.

Предварительно, мужчине, 1980 года рождения, стало плохо за рулем, из-за чего он съехал на обочину, остановился и впоследствии умер. При этом, еще утром с ним связывались знакомые и на плохое самочувствие он не жаловался. Как все было на самом деле и что стало причиной смерти — выяснят судмедэксперты.

Накануне сообщалось, что в Киеве таксист скончался за рулем автомобиля. Правоохранители устанавливают причины его смерти.

Ранее в Киеве нашли мертвого мужчину в припаркованном у дома авто.

Также мы писали, что жителей Харькова напугал мертвый водитель за рулем. Как рассказали правоохранители, инцидент произошел сегодня на проспекте Науки, где посреди дороги замер автомобиль с мертвым водителем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Днепре в припаркованной фуре нашли мертвым молодого водителя". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.