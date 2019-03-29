В Запорожской области на стоянке ночью вспыхнул грузовик
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь
В городе Васильевка Запорожской области в ночь на 29 марта произошло возгорание кабины грузового автомобиля, стоявшего на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Информация о возгорании на автомобильной стоянке по улице Московской спасателям поступила в 00:30. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что загорелась кабина грузовика MAN.
Спустя 40 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание. Причина пожара неизвестна. По данному факту проводится расследование.
Напомним, ранее в Полтаве за ночь были подожжены сразу шесть автомобилей. Также мы писали о том, что в Ровносожгли автомобиль известного волонтера, а под Киевом, в пгт Коцюбинское на стоянкезлоумышленники сожгли сразу семь автомобилей.
Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь бутылку с горючей смесью. Также мы сообщали о том, что в Днепре ночью сгорела иномарка – по словам очевидцев, причиной случившегося возгорания стал поджог.
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