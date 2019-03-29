В Запорожской области на стоянке ночью вспыхнул грузовик

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь

Иллюстрация.

В Запорожской области на стоянке ночью вспыхнул грузовик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e0f/b8c/5c9e0fb8c5268.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e0f/b8c/5c9e0fb8c5268.jpg 2019-03-29T14:51:52+02:00 Запорожье Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь

В городе Васильевка Запорожской области в ночь на 29 марта произошло возгорание кабины грузового автомобиля, стоявшего на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Информация о возгорании на автомобильной стоянке по улице Московской спасателям поступила в 00:30. Прибывшие на место происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что загорелась кабина грузовика MAN.

Спустя 40 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание. Причина пожара неизвестна. По данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее в Полтаве за ночь были подожжены сразу шесть автомобилей. Также мы писали о том, что в Ровносожгли автомобиль известного волонтера, а под Киевом, в пгт Коцюбинское на стоянкезлоумышленники сожгли сразу семь автомобилей.

Напомним, недавно в Днепре трое неизвестных разбили витрину в магазине дорогой одежды и бросили внутрь бутылку с горючей смесью. Также мы сообщали о том, что в Днепре ночью сгорела иномарка – по словам очевидцев, причиной случившегося возгорания стал поджог.

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