В Днепре ветераны оригинально наказали перевозчика за хамство водителя: фото

/ Фото: Twitter

В Днепре ветераны боевых действий на Донбассе решили оригинально наказать владельца маршрутки, который отказался везти человека без ноги, которую он потерял на Востоке Украины.

Как сообщил в своем Twitter пользователь под ником "Позывной Колым", ветераны собрались вместе и заняли все места в машине "опального" перевозчика.

"За дело взялись братья по оружию и наведались к перевозчику. Провели беседы с водителями маршруток", – говорится в комментарии фото.

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Напомним, что за военного заступилась женщина, которая ехала в маршрутке, и, хотя водитель агрессивно отреагировал на ее слова, к спору подключились и другие пассажиры. В результате водителя маршрутки №136, который отказывал бойцу в льготном проезде, отстранили от работы.

Напомним, недавно в Тернополе водитель рейсового автобуса "Ровно-Черновцы" не пустил в салон двух детей, которые купили билеты по удостоверению многодетной семьи.

Кроме этого, в Запорожской области водитель маршрутки из Мелитополя выгнал из салона женщину и ребенка.

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