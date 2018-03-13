В Днепре во время погони со стрельбой погиб мужчина

В Днепре 13 марта произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб человек.

Так, автомобиль Audi, в котором находились люди, подозреваемые в ряде краж, ехал на большой скорости по улице Марии Лисиченко в сторону Березинков. Об этом сообщает "Информатор".

Иномарка столкнулась с Daewoo Lanos. Второе авто зацепило маршрутку и въехал в Mitsubishi, который стоял возле автомойки и въехал в гараж. В издании отмечают, что погиб мужчина из Daewoo. Его извлекали из авто при помощи лома.

Также, два человека из этой же машины выпали из салона в результате столкновения. А грабителей, тем временем, отбросило на встречную полосу. Злоумышленники покинули машину и попытались убежать. Полиции пришлось применить оружие во время преследования.

Отмечается, что двух вероятных преступников задержали. Еще одного ищут. Место происшествия было оцеплено.

В полиции рассказали, что при осмотре машины подозреваемых были изъяты две единицы огнестрельного оружия. Задержанных доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

"По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Днепре утром 12 марта рейсовый автобус "Запорожье-Киев" протаранил грузовик на одном из проспектов города. ДТП произошло на проспекте Александра Поля около 9:30. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав в результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Транспортные средства сгорели.