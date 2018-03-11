Жуткая авария в Днепропетровской области: жертв стало больше

Число жертв смертельного ДТП в Днепропетровской области возросло до четырех. Об этом сообщает ГСЧС.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" и три пассажира, из них один ребенок. Пострадавших водителя автомобиля "Мерседес-бенц-Трак" 1983 года рождения и двух пассажиров мужского пола доставили каретой скорой помощи в 4 центральную городскую больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются", – рассказали спасатели.

Как сообщалось, 11 марта на трассе Киев-Луганск-Изварино в районе села Богуслав в результате столкновения грузового автомобиля с легковым автомобилем ВАЗ 2112 возник пожар. Транспортные средства сгорели.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.

Подразделениями ГУ ДСНС в области пожар ликвидирован и с помощью аварийно-спасательного оборудования тела погибших извлечены из легкового автомобиля.

В ликвидации последствий ДТП задействовано 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.