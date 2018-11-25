В Днепре водитель маршрутки "под кайфом" перевозил пассажиров

Сегодня, 05:50

На мужчину составили два протокола и запретили управлять автомобилем

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Днепре водитель маршрутки №37 в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вечером 22 ноября. Патрулируя территорию, полицейские заметили, что водитель маршрутки высадил людей в неположенном месте. Поскольку в автомобиле находились пассажиры, полицейские решили задержать мужчину. 

"В конечной остановке на проспекте Мира в Индустриальном районе города, во время рассмотрения дела, у водителя были обнаружены признаки наркотического опьянения. А именно: краснота глаз, вялая речь, зрачки глаз не реагировали на свет. Водителю неоднократно было предложено пройти медицинский осмотр на состояние наркотического опьянения. Однако он отказался. У свидетелей были отобраны пояснения и составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУпАП и вынесено постановление об административном правонарушении по ч.2 ст. 121-2 КУпАП", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе Патрульной полиции.

Впоследствии водителю запретили управлять маршруткой, поэтому за транспортным средством приехали работники АТП.

Напомним, недавно в Днепре маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадали три человека.

Мы также рассказывали, что в Днепре проходила операция "Перевозчик", в рамках которой полицейские выявляли нарушения среди водителей маршрутных такси.
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Автор:

Журавель Виктория

Источник:

"Сегодня"

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