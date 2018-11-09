Водитель запорожской маршрутки выбросил удостоверение пенсионера
Хам-водитель закрыл дверь, едва не хлопнув по спине пожилую женщину
В Запорожье водитель маршрутного такси выбросил из салона удостоверение пенсионерки, которая надеялась на бесплатный проезд. Когда женщина вышла за документом, шофер закрыл дверь и уехал.
Как сообщил в своем Facebook житель Запорожья Максим Сидоренко, инцидент произошел с его матерью 8 ноября в маршрутном такси №53, когда женщина показала водителю пенсионное удостоверение, а тот выхватил из рук документ и выкинул в дверь.
"Мама протянула ему в развернутом виде, а он вышвырнул удостоверение в дверь! Мама вышла за ним, и в это время, чуть не ударив нагнувшуюся женщину по спине, дверь закрылась, и маршрутка уехала", – рассказал сын льготницы.
При этом он выразил надежду на скорую встречу с шофером, пообещав "объяснить" ему правила поведения.
Напомним, ранее мы писали о другом случае хамского поведения водителя маршрутки – в Мелитополе шофер, раздосадованный тем, что за проезд ему уплатили мелочью, швырнул деньги в мужчину и обругал его матом.
Также стоит напомнить об инциденте в Запорожье, где водитель сделал пассажиру с бутылкой пива замечание, а тот в ответ поднял скандал, который закончился избиением шофера на остановке.
Кроме того, мы писали об инциденте в Киеве, когда во время конфликта в маршрутке пассажир толкнул своего оппонента, и тот, потеряв равновесие, выпал из салона, сильно ударившись, упав лицом на асфальт. Позже пострадавший умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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