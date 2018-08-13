Проблема маршруток: в Днепре массово штрафуют перевозчиков

В Днепре и области полным ходом идет операция "Перевозчик", в рамках которой полицейские выявляют правонарушения среди водителей общественного транспорта. С начала акции копы осмотрели более 3000 транспортных средств, в которых зафиксировали 717 нарушений. "Сегодня" выяснила, какими правилами ПДД водители пренебрегают больше всего и что им за это грозит.

Так, очередной этап профилактической операции "Перевозчик", который длился с 23 июля по 9 августа, подошел к концу. Ежедневно копы фиксировали около 39 нарушений. За это время они зафиксировали немало правонарушений. Как выяснилось, 290 раз водители перевозили в салоне больше людей, чем положено, а также 156 раз отклонялись от заявленного маршрута.

"36 водителей нарушили правила остановки во время осуществления высадки и посадки пассажиров, еще было пять фактов управления транспортными средствами без необходимых документов. И три водителя находились в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. По всем фактам были составлены соответствующие материалы", — рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Однако в Днепропетровском профсоюзе автомобилистов и перевозчиков отмечают, что количество нарушений может быть немного завышено.

"Я лично ехал с водителем по маршруту Днепр — Кривой Рог. На стационарном посту его остановили патрульные, проверили документы и выписали протокол за отсутствие страхового полиса. Хотя страховой полис у него есть, он числится в базе МТСБУ. На следующий день в мониторинге протокол отменили, но как нарушение в статистику он попал", — рассказывает "Сегодня" глава профсоюза Михаил Тонконогий.

Перевозчики уверяют: за нарушения ПДД водители получают выговоры с занесением в личное дело, если же шофер перевозил людей в состоянии какого-либо опьянения — его не просто увольняют, но и заносят в черный список.

ПРОБЛЕМА: КАДРОВЫЙ ГОЛОД

В профсоюзе некоторые нарушения поясняют нехваткой водителей. Дескать, чтобы закрывать все маршруты и не допускать пассажирских перегрузок, некоторые шоферы вынуждены перерабатывать.

"У нас не хватает порядка 650 водителей. Это около 15% от общего выпуска водителей на маршруты по городу. За это время было несколько случаев увольнений по собственному желанию. Порядка 10 человек написали заявления и уехали на работать за границей. При этом предприятия пытаются закрывать все равномерно. Там, где большой пассажиропоток, стараются закрывать максимально, где меньший — закрывают закрывают чуть меньше", — отмечает Михаил Тонконогий.

Водителей, которые готовы выйти на маршруты, просят обращаться в профсоюз по телефонам: (056) 784-00-07, (063) 424-40-42. Если же у кандидата нет необходимой категории, в профсоюзе обещают обучение за счет предприятия.

Напомним, В Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь 10 августа, около 14:00 произошло столкновение пассажирской маршрутки с грузовиком. В результате аварии погибло шестеро детей и один взрослый, еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.