В Днепре военные установили понтонный мост для пешеходов

Переправу устроили для фестивального городка

Переправу возвели военные. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Днепр готовится принять несколько масштабных фестивалей на Монастырском острове и, чтобы жителям и гостям города было удобнее добраться до фестивального городка, на Набережной Победы, в районе Приднепровской академии физкультуры и спорта, установили понтонный пешеходный мост.

Рядом с ним горожане смогут оставить свои автомобили, за которыми будет следить охрана.

"Эта идея теплилась уже несколько лет. В этом году появилась техническая возможность. Потребности фестиваля увеличиваются, ведь на площадке Монастырского острова запланировано проведение трех фестивалей — "Джаз на Днепре. New story", "Облака" и "БezViz". Локация оживает, увеличивается трафик людей. Понтонный мост дает возможность посетить все, что предложено", — рассказывает директор фестиваля "Джаз на Днепре" Вадим Гефтер.

Строительством 250-метровой конструкции, которая может выдержать нагрузку до 516 тонн, занимались украинские военные. Добраться до острова можно также по пешеходному мосту из парка им. Шевченко.

Напомним, 12 июля в Днепр приезжал Владимир Зеленский. За время своего визита президент успел ознакомиться с планом реконструкции Днепропетровского аэропорта, строительством объездной дороги вокруг Днепра, а также проинспектировать мост и обсудить проблемы экологии в Кривом Роге.

Кроме того, глава государства и мэр Днепра заключили пари: если ко Дню города 14 сентября Новый мост не будет готов, Борису Филатову придется подать в отставку. В связи с этим ближайшие два месяца днепрянам и гостям города предстоит планировать переезды с левого берега на правый – проезд по переправе полностью закрыли в связи с реконструкцией, и горожанам пришлось приспосабливаться и искать альтернативные пути перемещения.

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