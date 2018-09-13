За похищение и пытки подростка харьковский суд дал подсудимым условные сроки

Осужденные признали свою вину и получили 5 лет тюрьмы с испытательным сроком

В Харьковской области Близнюковский районный суд вынес приговор двоим похитителям подростка, которые избивали своего пленника и пытали его плоскогубцами – подсудимые получили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

По данным стражей порядка, преступление было совершено 23 мая, когда осужденные приехали к потерпевшему домой, силой усадили его в машину и вывезли в безлюдное место. Далее они начали избивать школьника и требовали, чтобы тот признался в совершении преступления, а когда парень попытался сбежать, один из похитителей плоскогубцами сжал его ухо.

Издевательства продолжались около часа – до тех пор, пока подросток не потерял сознание. После этого похитители, бросив свою жертву, уехали. Позже медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и многочисленные ссадины.

Мужчинам грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет – за незаконное удержание человека и пытки, совершенные группой лиц (ч.2 ст.146 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину, и суд приговорил их к пяти годам лишения свободы, но тут же смягчил решение, назначив обвиняемым вместо реального наказания по три года испытательного срока. Приговор пока не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.

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