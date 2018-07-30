Потоп в Днепре: из метро лилась вода, а на дороге появился бассейн

Сегодня, 12:59

У спасателей и коммунальщиков города 28-29 июля после мощных ливней возникло немало проблем

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Выходные в Днепре выдались дождливыми и принесли немало проблем спасателям и коммунальщикам, а вот к детворе пришел настоящий праздник.

Так, в субботу из-за повреждения коллектора, в который сбрасывают воду насосы Днепровского метрополитена, затопило дорогу и частный двор по улице Большой Диевской в Новокодацком районе. Бороться с последствиями потопа прибыли спасатели, которые благодаря спецтехнике откачали воду.

"Спасатели при помощи мотопомпы откачали воду с территории частных домов, чтобы не допустить подтопления", — заявили в управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

В свою очередь, сотрудники КП "Гидросооружения" занялись восстановлением работы коллектора: прочисткой дренажных систем и откачкой грязи. Решается вопрос подключения к процессу восстановления городских коммунальных служб.

А вот детворе глубокие лужи были только в радость. Во дворе на улице Мониторной школьники устраивали настоящие заплывы в мутной воде прямо посреди дороги, которая не сходит уже несколько дней. Местные жители говорят, что детвора не только плещется, но и умудряется даже нырять.

Также мы писали о том, что не так давно в Днепре из-за непогоды часть кровли одной из многоэтажек разрушилась, а вода затопила последний этаж здания и все квартиры на пятом этаже.

Напомним, в Днепре стихия, которая бушевала в городе в 25 и 26 июля, валила деревья и заливала улицы. 
днепр, потоп, непогода, ливень

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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