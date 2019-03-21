В Днепре забросали камнями магазин, а в Кривом Роге разбили витрину кафе

В одном из охраняемых кафе сработала тревожная сигнализация

Фото: полиция.

В Днепре забросали камнями магазин, а в Кривом Роге разбили витрину кафе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a1/0e6/5c93a10e6f60d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a1/0e6/5c93a10e6f60d.jpg 2019-03-21T16:41:00+02:00 Днепр В одном из охраняемых кафе сработала тревожная сигнализация

20 марта около 4 утра патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Героев в Днепре. Заявитель рассказал, что неизвестный зашел в магазин, ведет себя агрессивно и угрожает продавцам.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, который бросал камни в окна магазина и пытался разбить стекло витрины.

Патрульные задержали 42-летнего правонарушителя и доставили его в Соборное отделение полиции для составления административных материалов.

Фото: полиция

Похожий инцидент произошел в Кривом Роге. Там пьяный мужчина разбил витрину кафе, – передает sobitie.com.ua.

Этой ночью, спустя 15 минут после закрытия, в одном из охраняемых кафе Кривого Рога сработала тревожная сигнализация. Сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения, на место прибыл наряд охранной компании.

Оказалось, что причиной срабатывания сигнализации стал пьяный мужчина: проходя мимо, он по неизвестным мотивам разбил стеклянную витрину кафе.

Дебошира задержали сотрудники охранной компании "Явір-2000". Они проинформировали о случившемся хозяина заведения и вызвали на место происшествия полицию.

Ранее в Днепре подожгли магазин дорогой одежды. Неизвестные разбили витрину и бросили внутрь зажигательную смесь.

Напомним, в Днепре неизвестный крушит стекла автомобилей. В дебоширстве водители подозревают пенсионера-дебошира.

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