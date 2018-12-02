В магазин Кривого Рога ворвался с топором грабитель в маске тигра

Магазин в Кривом Роге пытался ограбить мужчина в маске тигра, который держал в руках топор.

Видео с грабителем, которого обезвредили четверо местных жителей, выложил в Фейсбуке первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Что касается преступника в маске, 1976 г. р., то он теперь долго будет сидеть за решеткой", – написал он в комментарии к видео.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 30 ноября в магазине на проспекте 200-летия Кривого Рога.

Ранее в Киеве полиция искала мужчину, который совершил разбойное нападение на пункт выдачи кредитов. Инцидент произошел на улице Маяковского, 26. Примечательно, что нападавший был в маске Спайдермена. У него был кухонный нож, угрожая которым, он отобрал у кассира деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Также полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области. Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен.