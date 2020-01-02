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В Днепре задержали новогоднего "минера": кто он и что ему грозит

2 января, 11:53

Мужчина «заминировал» два вокзала

Фото: Руслан Серов

Фото: Руслан Серов

В Днепре задержали мужчину, который "заминировал" два вокзала в городе. Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

За ложное сообщение о заминировании вокзалов злоумышленнику грозит лишение свободы.

"Сообщение о заминировании железнодорожного и автовокзала в г. Днепр поступило в полицию 1 января в 12:20. На место происшествия сразу выехали полицейские вместе с сотрудниками взрывотехнической службы и кинологами. Эксперты-взрывотехники обследовали помещения и прилегающую территорию. Никаких взрывчатых и опасных устройств обнаружено не было. Эвакуация людей не проводилась", – рассказали в полиции.

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Правоохранителям удалось установить мужчину, который позвонил с собственного мобильного телефона в полицию и сообщил о заминировании. Им оказался 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что совершил звонок без каких-либо причин.

Злоумышленник задержан. За ложное сообщение о заминировании ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве снова "минировали" метро. В связи с сообщением о минировании станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход для пассажиров и не работала как пересадочный узел.

После проверки станции специалистами взрывоопасных предметов обнаружено не было и станция возобновила работу.

А ранее житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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Днепр полиция минирование

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