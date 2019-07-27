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В Днепре запустили бесплатное водное такси

27 июля, 04:38

На транспорт сразу же выстроилась очередь желающих добраться с одного берега на другой


В Днепре из-за ремонта центрального моста города, когда добраться с одного берега на другой стало настоящей проблемой, запустили водное такси, которое перевозит людей быстро, а главное бесплатно.

Накануне в городе запустили два катера, которые должны перевозить горожан. Но желающих стать пассажирами оказалось слишком много – люди ссорились из-за длинных очередей, больших интервалов движения и некомфортных условиях на борту.

Именно поэтому вскоре после запуска первых катеров на воду спустили еще два судна. Все они будут курсировать шесть дней в неделю, с 7:00 утра до 20:00. Проезд будет бесплатным.

Напомним, что полностью перекрыть многострадальный мост чиновники решили после инспекции президента Украины Владимира Зеленского, который побывал в городе в конце прошлой недели и заключил пари с мэром Борисом Филатовым: если мост не успеют отремонтировать ко Дню города, который в этом году будет отмечаться 14 сентября, градоначальник добровольно покинет пост.


Чтобы ускорить процесс реконструкции, чиновники решили ограничить движение на два месяца. За это время там уложат два слоя асфальта и оборудуют контактную сеть для движения троллейбусов.

"На период закрытия моста движение автомобильного транспорта будет сосредоточено по Южному, Амурскому и Кайдакскому мостах. Из-за того, что Амурский мост станет одним из самых загруженных, там будет круглосуточно дежурить экипаж патрульной полиции, будет находиться эвакуатор, чтобы быстро убирать авто с проезжей части в случае ДТП, а также технические специалисты для оказания помощи участникам дорожного движения", — рассказали в пресс-службе Днепровского горсовета.

Между тем, горожанам уже вчера пришлось испытать неудобства, добираясь на работу. На мостах, которые расположены ближе всего к центру города – Амурском и Кайдакском – образовались пробки.

"Мужу не повезло – он около 40 минут стоял в пробке на Амурском мосту", – поделилась с корреспондентом "Сегодня" днепрянка Полина.

Проблемы возникли и у горожан, которые пользуются общественным транспортом. Их утром поджидала нехватка автобусов на маршрутах.


Фото: Информатор

"Сегодня на работу вышла раньше обычного. В тупике 51-й маршрутки села на последний автобус, который едет на улицу Островского (новое название: пл. Старомостовая. — Авт.). В 7:10 в очереди с тупика уже не было других маршруток. Сразу при повороте на ул. Янтарную стали в тянучку, которая была почти до Амурского моста. В 7:50 на мосту в направлении левого берега была пробка на половину моста перед светофором", — говорит днепрянка Виктория Грановская, подчеркнув, что избежать опоздания ей удалось только благодаря раннему выходу.

А вот автомобилистов просят выбирать альтернативные пути передвижения, чтобы не усложнять дорожное движение по Амурскому мосту, где курсирует большая часть городских автобусов.

Напомним, 12 июля в Днепр приезжал Владимир Зеленский. За время своего визита он успел ознакомиться с планом реконструкции Днепропетровского аэропорта, строительством объездной дороги вокруг Днепра, а также проинспектировать мост и обсудить проблемы экологии в Кривом Роге.


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Тег транспорт, такси, Днепр, мост, катер

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