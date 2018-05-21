В Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки

Сегодня, 12:18

На улице Каруны из автобуса №23 выпала пассажирка

Иллюстрация. Фото: dp.informator.ua
Иллюстрация. Фото: dp.informator.ua

Очередной инцидент с маршруткой произошел в Днепре 20 мая. На улице Каруны из автобуса №23 выпала женщина.

По предварительной информации, в момент движения у еще одной пассажирки в двери застряла рука. Открыть ее помогла неравнодушная пассажирка, которая в итоге сама выпала из маршрутного такси. Потерпевшую доставили в горбольницу №6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Накануне, 14 мая, 17-летняя девушка выпала из маршрутного такси №157 на пересечении улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Дмитрия Яворницкого. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Причиной, по предварительным оценкам, стал брак сцепного устройства замка аварийного выхода, который накануне меняли.

В прошлом году в Днепре молодая девушка выпала из маршрутного такси.

"Мы патрулировали город, услышали крики о помощи и заметили стоящую маршрутку. Проехали дальше и увидели, что девушка лежит головой на асфальте, а ее ноги находились на бордюре. Она утверждала, что выпала из маршрутки. Мы вызвали "скорую", — рассказал старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.

Ранее в Тернополе из городской маршрутки выпала 70-летняя женщина-инвалид. С закрытым переломом левой ступни и повреждением связок женщина обратилась за медпомощью в травмпункт.

Подобный инцидент произошел и в Киеве. Из салона маршрутки №528 выпала 53-летняя пассажирка, получив тяжелые травмы. 
маршрутка, маршрутки, травмы, выпала

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве парень ограбил водителя маршрутки

18 Мая, 16:26

Злоумышленником оказался ранее судимый 21-летний киевлянин

Днепр

Фото: пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области

Жуткое ДТП в Кривом Роге: водитель маршрутки идет на поправку

18 Мая, 06:34

За месяц медики выписали всех пострадавших, кроме водителя "Спринтера"
Загрузка...

Запад

На Буковине перевернулся пассажирский автобус: шестеро пострадавших

17 Мая, 11:36

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Запорожье

Фото: Акцент

В Запорожье едва не взорвалась маршрутка с пассажирами

16 Мая, 10:37

Водитель не вернул деньги за проезд перепуганным пассажирам
Загрузка...