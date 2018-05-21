В Днепре женщина на ходу выпала из маршрутки
На улице Каруны из автобуса №23 выпала пассажирка
Очередной инцидент с маршруткой произошел в Днепре 20 мая. На улице Каруны из автобуса №23 выпала женщина.
По предварительной информации, в момент движения у еще одной пассажирки в двери застряла рука. Открыть ее помогла неравнодушная пассажирка, которая в итоге сама выпала из маршрутного такси. Потерпевшую доставили в горбольницу №6.
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Накануне, 14 мая, 17-летняя девушка выпала из маршрутного такси №157 на пересечении улицы Сечевых Стрельцов и проспекта Дмитрия Яворницкого. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Причиной, по предварительным оценкам, стал брак сцепного устройства замка аварийного выхода, который накануне меняли.
В прошлом году в Днепре молодая девушка выпала из маршрутного такси.
"Мы патрулировали город, услышали крики о помощи и заметили стоящую маршрутку. Проехали дальше и увидели, что девушка лежит головой на асфальте, а ее ноги находились на бордюре. Она утверждала, что выпала из маршрутки. Мы вызвали "скорую", — рассказал старший по особо важным делам управления патрульной полиции Андрей Ковальский.
Ранее в Тернополе из городской маршрутки выпала 70-летняя женщина-инвалид. С закрытым переломом левой ступни и повреждением связок женщина обратилась за медпомощью в травмпункт.
Подобный инцидент произошел и в Киеве. Из салона маршрутки №528 выпала 53-летняя пассажирка, получив тяжелые травмы.
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