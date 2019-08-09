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В Ровенской области из-за урагана электропровода упали на бабушку и внучку: пенсионерка погибла

Сегодня, 16:12

82-летняя женщина скончалась мгновенно

В селе Постойное в Ровенской области женщина погибла от удара током. Трагедия произошла из-за непогоды – сильный ветер во время урагана сорвал с опор электропровода, и они упали на проходивших мимо бабушку и внучку.

82-летняя пенсионерка скончалась мгновенно. Девочка уцелела – ее госпитализировали в районную больницу.

Напомним, непогода наделала бедствия и в столице. Буря повалила десятки деревьев, часть из которых повредили автомобили. Подтопило подземные переходы. А в одном из спальных районов ураган снял с крыши недостроя тяжелые куски стройматериалов.

Кроме того, сегодня в пяти областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 205 населенных пунктов.

Отметим, что последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков

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