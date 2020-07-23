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В Днепропетровской области 15 священников заразились коронавирусом

23 июля, 02:07

Елена Вус Елена Вус

Продолжается процесс установления круга контактных лиц

В Днепропетровской области, где ранее ужесточили карантин, коронавирус выявили у 15 священников. Среди заболевших – 6 госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции. Установлено 29 контактных лиц.

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Об этом сообщается на сайте областного совета.

"В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели дезинфекцию помещений религиозных организаций, продолжается процесс установления круга контактных лиц.

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Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 21 июля, COVID-19 диагностировали у 829 наших граждан. По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирусом заразились 60 995 украинцев. Для 1534 инфицированных болезнь закончилась летально (16 за последние сутки). А 33 172 зараженным удалось победить опасную болезнь (973 за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что карантин в Украине снова продлят, а страну поделят на четыре зоны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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церковь священники коронавирус Днепропетровская область COVID-19

Источник: Сегодня

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