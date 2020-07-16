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Карантин снова продлят: Украину поделят на четыре зоны

16 июля, 13:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области

Не надо спешить продлевать карантин, который пока действует до 31 июля, более чем на месяц. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Не надо спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать согласно развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продляем на месяц, но не более", - сказал Владимир Зеленский.

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В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями в отношении существования карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

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карантин Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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