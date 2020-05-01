В Днепропетровской области легковушка столкнулась с поездом: есть жертвы

В Днепропетровской области, где ранее в ДТП попали стразу три автомобиля, легковушка столкнулась с грузовым поездом, в результате погибли два человека. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в области.

"В четверг в 16:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на железнодорожном переезде вблизи села Елизаветовка Петриковского района", – написала пресс-служба.

Спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Hyundai Matrix выехал на железнодорожный переезд. Там он и столкнулся с грузовым поездом.

Уточняется, что в момент ДТП в автомобиле находились два человека: мужчина, 1952 года рождения и женщина 1954 года. Они погибли на месте происшествия.

Спасатели достали тела из автомобиля и убрали транспортное средство с железнодорожного пути. Полиция пока выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

Кроме того, мы писали, что ранее в Днепре виновник ДТП скрылся с места аварии, прихватив с собой пострадавшего. Все происходило прямо в центре города. На записи авторегистратора видно, как ВАЗ сносит человека на переходе.

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