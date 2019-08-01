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В Днепропетровской области Ленин поможет погасить долги по зарплате

Сегодня, 03:01

Предприятие имеет миллионные долги, в том числе зарплатный долг почти 400 тысяч грн

В Днепропетровской области Ленин поможет погасить долги по зарплате https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA Днепр Предприятие имеет миллионные долги, в том числе зарплатный долг почти 400 тысяч грн

Власти Желтых Вод Днепропетровской области решили продать демонтированный в 2014 году бронзовый памятник Владимиру Ленину, чтобы погасить зарплатные долги коммунальщикам.

Об этом сообщил директор КП Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета Андрей Поляков, передает Укринформ.

"Он (памятник Ленину) может кого-то заинтересовать не только как металл, а имеет еще и какую-то художественную ценность", — заявил он.

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По словам Полякова, предприятие имеет миллионные долги, в том числе зарплатный долг почти 400 тысяч грн, имущество описала государственная исполнительная служба.

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Памятник Ленину был демонтирован в 2014 году в рамках декоммунизации и с тех пор хранился на складе местного коммунального предприятия.

Напомним, в Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. 

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря. Как стало известно, скульптура молодого Ульянова стояла на территории санаторий "Кирилловка", принадлежащего акционерному обществу "Приазовкурорт". В середине мая, перед началом курортного сезона, сотрудники СБУ потребовали от владельцев выполнения закона о декоммунизации.

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