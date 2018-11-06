В Днепропетровской области люди оказались в опасности из-за стихийного скотомогильника
На свалку отходов скотобойни случайно наткнулись охотники
Под Кривым Рогом в Днепропетровской области неизвестные устроили стихийный скотомогильник у реки. На свалку отходов скотобойни случайно наткнулись охотники. Как долго опасные вещества отравляли реку – узнавали журналисты "Сегодня".
Скотомогильник в Надеждовки с костями и внутренностями коров охотник Андрей наткнулся случайно. Пошел туда, откуда его собака вернулся весь в грязи, которая имела резкий неприятный запах. До ближайшего села от свалки – семь километров. Когда прошел слух, оттуда приехали коммунальщики. Кости собирают и сбрасывают в яму м уверяют, что о свалке не знали.
Отходы из такого скотомогильника опасны для людей, уверяет биолог Василий Савосько. Ведь бактерии и трупный яд попадают в воду.
"Эта проблема может уйти в почву, эта проблема может и в грунтовые воды. Там она может сохраняться десятками, а иногда и сотнями лет, и может проявиться, а даже через 50 километров ниже по течению грунтовых вод", – говорит биолог Василий Савосько.
Чтобы хотя бы частично обеззаразить в отходы – сельские коммунальщики засыпали их известью. Впоследствии надеются вывезти кости на утилизацию. Впрочем, говорит председатель сельсовета, в одиночку с этим не справятся.
"Необходимо подключать райгосадминистрацию, ее комиссию по чрезвычайным ситуациям. Потому что это все средства, это всего транспорт. Но я так думаю, что мы совместными усилиями мы решим эту проблему", – отметила Ирина Ганец, местный сельский голова.
Чиновники уже обратились в полицию, чтобы разыскали тех, кто устроил скотомогильник. Предполагают, это сделали владельцы какого-то небольшого частного хозяйства, ведь поблизости села нет ферм или мясокомбинатов.
Напомним, не так давно в Каменском Днепропетровской области возле жилых домов неизвестные выбросили около десяти тонн отходов скотобойни.
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