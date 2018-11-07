В Днепропетровской области мужчина упал в колодец и погиб

В Томаковском районе Днепропетровской области мужчина во дворе собственного дома упал в колодец и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Трагедия произошла вечером 6 ноября в поселке Высшетарасовка. Мужчина упал на глубину около 15 метров и погиб. Прибывшим на на место спасателям пришлось вытаскивать тело мужчины из колодца.

"При помощи трех веревок и костюма Л-1, пожарного-спасателя спустили в колодец, где он закрепил за тело погибшего мужчины 1943 года рождения спасательную веревку и вытащил его на поверхность", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в поселке Кулыкив Львовской области в канализационном колодце погибли два человека. Одному из погибших было 54 года, второму всего 27 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Безлюдовке под Харьковом женщина умерла, упав в колодец. По информации правоохранителей, гражданка 1951 года рождения неожиданно потеряла равновесие и рухнула вниз. От полученных травм женщина скончалась.